التحقيق في واقعة تعدي معلم على تلميذ بمدرسة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور وائل هراس، مدير عام إدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ، إحالة ملف شكوى أحد أولياء الأمور، والمتداولة بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعدي معلم على تلميذ بمدرسة الشهيد الصياد، إلى الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وكانت إدارة دسوق التعليمية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر "فيسبوك"، يظهر تضرر ولي أمر من تعدي أحد معلمي مدرسة الشهيد الصياد بمدينة دسوق على نجله التلميذ بالصف السادس الابتدائي.

ووجّه مدير عام الإدارة مدير المتابعة أحمد دراج بالانتقال إلى المدرسة للفحص والتأكد من صحة ما ورد بالفيديو، للوقوف على حقيقة الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تقرر التحفظ على مقطع الفيديو المتداول، وإرفاقه بالمستندات الخاصة بالتحقيق، للتأكد من صحته.

وأشار الدكتور وائل هراس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن ولي الأمر يتحمل مسؤولية تتعلق باقتحامه المدرسة والتصوير داخلها دون تصريح، بالمخالفة لتعليمات الوزارة التي تحظر التصوير داخل المدارس إلا بإذن مسبق، مؤكدًا أن جميع الأوراق الخاصة بالواقعة أُحيلت إلى الشئون القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من جهات التحقيق المختصة.