المنيا - جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمالًا بمدينة المنيا الجديدة بالقرب من المنطقة الصناعية، أثناء توجههم إلى عملهم داخل أحد المصانع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكدمات وجروح متوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وجرى السماح بخروج 7 حالات عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى 4 آخرون العلاج اللازم بالمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.