إعلان

"طالعين على أكل عيشهم".. إصابة 11 عاملاً في انقلاب أتوبيس بالمنيا الجديدة

كتب : مصراوي

11:28 ص 27/09/2025

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا، اليوم السبت، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمالًا بمدينة المنيا الجديدة بالقرب من المنطقة الصناعية، أثناء توجههم إلى عملهم داخل أحد المصانع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكدمات وجروح متوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وجرى السماح بخروج 7 حالات عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى 4 آخرون العلاج اللازم بالمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب أتوبيس الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا المنيا الجديدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
21 نقطة لإنهاء الحرب.. تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة
قريبًا.. عودة باسم يوسف