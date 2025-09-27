إعلان

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الغربي بأسيوط

كتب : مصراوي

11:05 ص 27/09/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي "أسيوط – الفرافرة"، بنطاق مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير بالطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة، ما أسفر عن إصابة كل من: فاطمة محمد فيض (14 عامًا) – اشتباه كسر بالضلوع، طه أحمد عباس (45 عامًا) – جرح قطعي بالجبهة، محمد فيض عبدالسلام (47 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم، محمد محمود فيض (12 عامًا) – اشتباه كسر بالساق اليمنى، نجاح عبدالسلام علي (56 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود فيض عبدالسلام (35 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل محافظة أسيوط
