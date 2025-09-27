مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم دراجة بخارية بملاكي بالفيوم

بالصور- تحصين أكثر من 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

الفيوم - حسين فتحي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على الطريق الدائري الذي يربط مدينة الفيوم بباقي مدن المحافظة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع محمد أ. م، 20 عامًا، وإصابة صديقه إسلام خ. ع بكسر في الكتف والقدمين. والشابان مقيمان بقرية منشأة فتيح.

جرى نقل جثة الشاب والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم.

ووقع عند مدخل قرية منشأة عبدالله بسبب السرعة الزائدة وعدم قدرة قائد الدراجة البخارية على السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى وقوع التصادم، وذلك بحسب معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم.

وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تتولى التحقيق في الواقعة.