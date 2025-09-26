4 أشخاص من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حريق شقة شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا الحريق المروع الذي اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكون من 8 طوابق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



أسفر عن وفاة الطفل يوسف محمد أحمد البالغ من العمر 4 سنوات نتيجة اختناق جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة، وإصابة كل من: نورا محمد سعد 50 سنة، وروضة محمد أحمد 13 سنة، وأحمد محمد أحمد 16 سنة، باختناقات متفرقة، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، بينما تم إيداع جثمان الطفل بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالمحافظة يفيد باندلاع الحريق في الطابق الثاني بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة إطفاء ونجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها لبقية العقار.



وتواصل قوات الحماية المدنية وخبراء الأدلة الجنائية أعمال الفحص والمعاينة لموقع الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما انتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







