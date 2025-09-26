الإسكندرية تعتمد المواعيد الشتوية للمحال والمطاعم بدءًا من اليوم

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية، والمطاعم، والورش الحرفية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة التنمية المحلية في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على المرافق العامة.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببدء تطبيق القرار الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه المواعيد يأتي حرصًا على ضبط حركة الشارع وتقليل الضغط على شبكات المرافق، لا سيما في موسم الشتاء.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية، للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الجديدة.

يشار إلى أن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية ستكون كالتالي:

- تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

- تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

- استثناء من المواعيد السابقة للغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.