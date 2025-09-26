7 وفيات و30 مصابًا.. أسماء ضحايا ومصابي حريق مصنع بالمحلة

اندلع، صباح اليوم الجمعة، حريق هائل داخل مصنع ملابس مكوّن من 3 طوابق في منطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين، بالإضافة إلى انهيار أجزاء من المبنى.

كانت غرفة عمليات محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بـ 26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجاء أسماء المصابين كالتالي: محمد نصر والي (26 عامًا)، وائل راغب محمد (21 عامًا)، نور محمد السيد (19 عامًا)، يوسف محمد الدسوقي (18 عامًا)، عبد الرحمن أحمد البيلي (24 عامًا)، حسن أحمد حسن الصعيدي (65 عامًا)، عمرو السعيد الزغل (31 عامًا)، أشرف أحمد حسين عبد التواب (40 عامًا)، السيد فاروق الكبيرة (37 عامًا)، مصطفى حسن الأويد (25 عامًا)، عبد الرحمن خالد عبد المعطي (22 عامًا)، محمد عماد مصطفى (32 عامًا)، رشوان محمد السيد أحمد (49 عامًا)، راضي سعد راضي اليماني (18 عامًا)، علاء البسيوني محمد عبد النبي (19 عامًا)، محمد عبد الحميد كامل (35 عامًا)، وليد إبراهيم رضوان (30 عامًا)، إسلام طه محمد (25 عامًا)، محمد قطب أبو الفتوح (21 عامًا)، السيد محمد شرف (55 عامًا)، إبراهيم السيد علاء (30 عامًا)، محمد صالح عيسى (26 عامًا)، أكرم محمود البرنس (21 عامًا)، أحمد سعد راضي (23 عامًا)، بكر عبد العزيز فودة (46 عامًا)، عمر أشرف إبراهيم عمر (25 عامًا)، عبد الرحمن خالد الكوشي (22 عامًا)، إبراهيم محمود الإمام رجب (27 عامًا)، فاروق محمد أحمد (28 عامًا).

كما توفي إثر الحريق كل من: سيف طارق حسن الشريف، وليد حسن مصطفى، أحمد محمد زغلول، محمد السيد الموافي، عمرو مصطفى بركات، إضافة إلى حالتين مجهولتي الهوية نُقلتا إلى مشرحة سمنود.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي محتجزين محتملين تحت أنقاض المبنى المنهار، بينما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية والبشرية.