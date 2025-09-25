متهم بإصابة طالب.. إحالة معلم بمعهد بنين للنيابة العامة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية عن إحالة معلم بمعهد بنين طما الإعدادي الثانوي إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية واقعة أدت إلى إصابة أحد الطلاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت المنطقة الأزهرية، في بيان رسمي ردًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة لم تكن اعتداءً من المعلم، ولكنها "نتجت عن تلويح غير مقصود منه".

وأكدت الإدارة أنها ترفض مثل هذه التصرفات رفضًا قاطعًا، مشيرةً إلى أنه فور وقوع الحادث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة قبل إحالتها للنيابة المختصة.

وأضاف البيان أن الإدارة المركزية تتابع الحالة الصحية للطالب المصاب، وتشدد على عدم التهاون في مواجهة مثل هذه الوقائع، حرصًا على سلامة الطلاب وصون هيبة العملية التعليمية.