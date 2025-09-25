بعد واقعة طعن طالب لزميله.. المنوفية تبدأ تفتيش المدارس وتستبعد مديرة

المنوفية - أحمد الباهي:

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، استبعاد مديرة مدرسة هورين الثانوية بإدارة بركة السبع التعليمية، وإيقاف الطالب المعتدي عن الدراسة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مديرية التربية والتعليم حملة تفتيش موسعة لمنع دخول الأسلحة البيضاء إلى المدارس.

جاءت هذه الإجراءات الحاسمة على خلفية واقعة شهدتها المدرسة مؤخراً، حين اعتدى طالب بالصف الثاني الثانوي، يُدعى (أ.م.أ)، على زميله بآلة حادة أثناء اليوم الدراسي، مما أثار قلق أولياء الأمور ودفع السلطات للتحرك الفوري.

وبدأت مديرية التعليم بالفعل حملتها التفتيشية المفاجئة التي تشمل إدارات السادات وشبين الكوم والباجور وتلا وبركة السبع، وتستمر على مدار الأسبوع المقبل.

وأكدت المديرية على الفرق المشاركة بضرورة عدم تصوير الطلاب للحفاظ على خصوصيتهم، مشددة على أن الهدف هو توفير بيئة تعليمية آمنة.

ووفقًا لقرار المحافظ، يستمر إيقاف الطالب المعتدي عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة الانضباط المدرسي.

