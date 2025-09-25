بالصور- وصول سفينتين على متنهما 8100 سائح إلى ميناء الإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته بتنظيم فعاليات متعددة للاحتفال بـ "اليوم العالمي للسياحة"، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "السياحة والتحول المستدام".

وتهدف هذه الفعاليات إلى إبراز المقومات الحضارية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة، والتي تُعرف باسم "زهرة الجنوب".

في اجتماع تنسيقي برئاسة المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، تم وضع برنامج متكامل للاحتفال يتضمن حزمة من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد لاشين أن هذه الفعاليات ستكون بمثابة انطلاقة قوية لاستقبال الموسم السياحي الجديد، وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى أسوان.

ومن أبرز الفعاليات التي سيشهدها الاحتفال: عروض للألعاب المائية والتجديف، ديفيليه للمراكب الشراعية في نهر النيل، معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية، عروض فنية شعبية في الأماكن العامة والحدائق، وتوزيع هدايا ورسائل ترحيب على السياح في المطارات والفنادق.

وفي سياق متصل، أشار نائب المحافظ إلى خطة شاملة لتعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الحيوية مثل الكورنيش، السوق السياحي، والمزارات الأثرية.

كما سيتم تنفيذ أعمال صيانة وتجميل شاملة، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، واستكمال أعمال التشجير لتحسين المظهر الجمالي للمحافظة.