السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، عن اعتماد برنامج ميكانيكا التبريد والتكييف" بكلية التكنولوجيا والتعليم من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد رئيس جامعة السويس أن اعتماد البرنامج الجديد خطوة هامة تعكس التزام الجامعة بمعايير التميز الأكاديمي وتطوير البرامج التعليمية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الاعتماد الأكاديمي يمثل شهادة ثقة في جودة التعليم ومخرجاته، ويعكس مدى التزام الجامعة بتطبيق المعايير القومية والدولية في تصميم وتنفيذ البرامج الدراسية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا.

وأضاف في بيان صحفي أن هذا الاعتماد يأتي استكمالًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها الكلية، حيث سبق منذ شهور اعتماد برنامجي القوى الكهربية والإنشاءات المدنية والمعمارية، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الجامعة، وهو ما يعكس حرص الكلية على تطوير بنيتها الأكاديمية والارتقاء بمستوى التعليم الفني والتكنولوجي.

واستطرد حنيجل أن باقي كليات الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تطوير برامجها وتفعيل نظم الجودة، بما يعزز مكانة جامعة السويس كمؤسسة تعليمية رائدة في خدمة المجتمع وتنمية القدرات البشرية.

ووجه الدكتور أشرف حنيجل التهنئة لأسرة الكلية، ممثلة في الدكتور حسام الدين مصطفى عطية عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، على هذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة جهد جماعي وتعاون مثمر بين الكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، مدير المركز، الذي لعب دورًا محوريًا في دعم ومتابعة خطوات الاعتماد.

وأعرب الدكتور حسام الدين مصطفى عطية عميد الكلية، عن بالغ الشكر لرئيس جامعة السويس، على دعمه المستمر والدائم للكلية، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق اعتماد برامج الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتعليم إلى أن الكلية باتت أكثر وعيًا بأهمية انتهاج مسار الجودة كمنهج عمل متكامل، لما يوفره من فرص غير عادية تؤكد ثقل وقيمة خريج الكلية، وتمنحه القدرة الحقيقية على المنافسة بقوة في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.