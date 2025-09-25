بالصور- محافظ القليوبية يتفقد حصاد القطن بكفر شكر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال حصاد القطن في مدينة كفر شكر، حيث تفقد عددًا من الحقول لمتابعة إنتاجية محصول "الذهب الأبيض" والوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين. ورافقه خلال الجولة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة صفاء أمين رئيس مدينة كفر شكر.

أكد المحافظ أن محافظة القليوبية تشهد هذا العام موسمًا استثنائيًا بفضل ملاءمة الظروف البيئية والجهود البحثية المبذولة من الجهات المختصة. وأوضح أن محصول صنف "جيزة 97" طويل التيلة يعكس الجودة الفائقة للقطن المصري، حيث يتوقع أن تتراوح إنتاجية الفدان بين 9 و11 قنطارًا، وهو ما يدعم مكانة "الذهب الأبيض" في الأسواق العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن القطن المصري لا يمثل فقط خامة أساسية للصناعات النسيجية والتصدير، بل يساهم أيضًا في تحسين خواص التربة الزراعية، مما يعزز قيمته الاقتصادية والزراعية.

وشدد عطية على أن الدولة حريصة على تحقيق أعلى عائد للمزارعين من خلال منظومة البيع بالمزاد العلني، لافتًا إلى أن وصول سعر القنطار إلى 12 ألف جنيه يعد مؤشرًا قويًا على التزام الدولة بتشجيع الفلاحين وضمان تحقيق ربحية عادلة تغطي تكاليف الإنتاج وتزيد عنها.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية كثفت جهودها الإرشادية لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية والالتزام بمواعيد الحصاد، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لتطبيق أحدث التقنيات وتحسين الأصناف. وأوضح أن صنف "جيزة 97" أثبت كفاءته الإنتاجية هذا الموسم على مساحة 42.6 فدان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة القطن وطول تيلته لضمان أعلى درجات التقييم في مراكز التجميع.

واختتم محافظ القليوبية جولته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والزراعية لتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين في مراحل الحصاد والتسويق، مشيدًا بدور الفلاح المصري وجهوده في الحفاظ على سمعة القطن المصري كعلامة مسجلة عالميًا.





