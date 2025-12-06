إعلان

الأمن بالسويس يفحص فيديو لسرقة صنابير مياه داخل مسجد

كتب : حسام الدين أحمد

05:00 م 06/12/2025

كاميرا مراقبة ترصد سرقة صنابير المياه بمسجد في الس

السويس - حسام الدين أحمد:

تقوم الأجهزة الأمنية بالسويس بفحص فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بمحاولة سرقة صنابير المياه داخل مسجد.

وتداول مواطنون في السويس مقطع الفيديو الذي صوّرته كاميرا مراقبة عند مدخل دورة مياه المسجد، مع تعليق نسب الواقعة إلى مسجد أبو الأنبياء، حيث أشار المنشور إلى تكرار حوادث السرقة داخل المسجد في الفترات السابقة.

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تحديد توقيت نشر الفيديو، وهوية الشخص الظاهر فيه، بالإضافة إلى التعرف على الشخص المسؤول عن تصوير الواقعة بواسطة كاميرا المراقبة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

