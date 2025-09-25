إعلان

محافظ البحيرة تستقبل السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

كتب : مصراوي

12:36 م 25/09/2025
البحيرة - أحمد نصرة:


استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، السفير الفرنسي لدى مصر إيريك شوفالييه، والوفد المرافق له، في مستهل زيارة تستهدف تفقد عدد من مشروعات التعاون الدولي ومعالم مدينة رشيد الأثرية.


رحبت المحافظ بالوفد الفرنسي، مؤكدة أن الشراكة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


وأعرب السفير الفرنسي عن سعادته بزيارة البحيرة، مشيدًا بما يتحقق من مشروعات عملاقة، ومؤكدًا أن المحافظة تُعد نموذجًا للتنمية والتعاون الدولي.


وقدمت المحافظ الهدايا التذكارية والدروع للوفد الفرنسي في لفتة تعكس قوة علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين.


ومن المقرر أن يتوجه الوفد لزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية الحرية بمركز دمنهور، يعقبها جولة نيلية ورحلة تفقدية بالمنطقة الأثرية بمدينة رشيد للتعرف على مقوماتها التاريخية والسياحية.

البحيرة الدكتورة جاكلين عازر السفير الفرنسي

