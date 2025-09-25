محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ 50 حالة إنسانية

بالصور ـ محافظ أسيوط يلتقي 43 من ذوي الهمم بعد توفير فرص عمل لهم

المنوفية- أحمد الباهي:



سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مساعدات مالية وعينية شملت مواد غذائية ولحومًا لأكثر من 50 حالة إنسانية بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائماً لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.



كما كلف المحافظ، قطاع الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 19 حالة مرضية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بعدد من المستشفيات، فيما وجّه التموين بدراسة إضافة مواليد لـ18 أسرة، والتضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ13 حالة أخرى. كما وجّه بتوفير فرص عمل لعدد من الحالات بالتنسيق مع وزارة العمل.



وأعرب الأهالي في ختام اللقاء عن سعادتهم، موجّهين الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه على الاستماع لهم وتقديم الدعم اللازم.