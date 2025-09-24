تفاصيل بروتوكول التعاون بين الإسكندرية والأكاديمية العربية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

وقّعت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف تعزيز الجهود الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة في مجالات السياحة والفندقة وإدارة الشواطئ والدعاية والتسويق، إلى جانب الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة.

وبموجب البروتوكول، تتولى الأكاديمية دور المستشار الاستثماري لمحافظة الإسكندرية من خلال تقديم خبراتها العلمية والبحثية لدعم المشروعات التنموية الكبرى، وإعداد دراسات تحليلية للفرص المطروحة من قبل القطاع الخاص، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، فضلًا عن المساهمة في تسويق المشروعات محليًا ودوليًا واقتراح حلول مبتكرة لإدارة الأصول والموارد غير المستغلة.

ويشمل التعاون الاستفادة من القدرات التدريبية للأكاديمية في تأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية من موظفي المحافظة عبر برامج تدريبية متخصصة، مع إتاحة منح للماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال للموظفين المتميزين، بما يسهم في إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن التعاون سيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وأصول المحافظة، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات المزمنة في مجالات البنية التحتية والخدمات. وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن البدء الفوري في وضع خارطة طريق شاملة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن التعاون يجسد الدور المحوري للأكاديمية كبيت خبرة في مجالات التنمية والاستثمار، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستسخر كوادرها المتخصصة وخبراتها في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتسويق المشروعات، إلى جانب المساهمة في بناء قدرات الكوادر البشرية.