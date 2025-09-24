رصاص الثأر يحصد 3 أرواح في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

شهدت قرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بسبب خلافات ثأرية قديمة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط بوقوع مشاجرة بين عائلتين بالقرية ووجود ثلاث حالات وفاة.

وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص مقتل كل من: "عاطف. ح" (60 عامًا)، و"حامد. ع" (35 عامًا)، و"ياسر. ج" (23 عامًا)، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.