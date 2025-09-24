إعلان

سقوط مأساوي.. مصرع شاب من أعلى سقالة في بني سويف

كتب : مصراوي

05:15 م 24/09/2025

إسعاف أرشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة بقرية أبويط التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط شاب من أعلى سقالة في قرية أبويط بدائرة مركز الواسطى، فتم الدفع بسيارة إسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الجثة لشاب يُدعى "محمد س. م."، 16 عامًا، مقيم بقرية أبويط، وجرى نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة.

