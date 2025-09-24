محافظ القليوبية يستجيب لطلب سيدة كفيفة ويوفر لها شقة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، لطلب سيدة كفيفة التقاها خلال لقاء خدمة المواطنين بمدينة قليوب.

وذكرت السيدة أنها تواجه صعوبات شديدة في توفير مسكن لها ولابنها، نظرًا لعدم امتلاكها منزلًا، وهو ما دفع المحافظ للتوجيه مباشرة بتخصيص شقة سكنية لها.

كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية لتلبية احتياجاتها وضمان حياة كريمة لها ولأسرتها.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بشكل عاجل، مؤكدة التزام المحافظ بالجانب الإنساني والاجتماعي في التعامل مع قضايا أهالي القليوبية.