محافظ المنوفية يحيل موظفين بالباجور للنيابة الإدارية.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

02:18 م 24/09/2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون

المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عددًا من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى النيابة الإدارية، لإعمال شئونها حيال تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات تراخيص بناء صادرة بالمخالفة للقانون.

جاء القرار استنادًا إلى تقرير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، والذي كشف إصدار ثلاث رخص بناء بالمركز، مع عدم متابعة تنفيذها على أرض الواقع، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي شابت التنفيذ طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه قيام المواطنين بمخالفة الاشتراطات والرسومات الهندسية المعتمدة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار التصدي بكل حزم لمظاهر الفساد المالي والإداري، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في أي مخالفات، مشددًا على الالتزام الكامل بالشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة.

اللواء إبراهيم أبو ليمون احالة موظفين للنيابة النيابة الإدارية

