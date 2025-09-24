سوهاج- عمار عبد الواحد:

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن الطالب يوسف خلف، الشاب المصاب بألبينو تسلم عمله معيد بكلية الآداب، وذلك عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بالتعيين بالجامعة، والانضمام إلى زملائه المعيدين بالكلية الذين استلموا العمل بالفعل.

وعقب إنهاء الإجراءات استقبل الدكتور حسان النعماني الطالب يوسف بمكتبه مهنئا الطالب على استلام مهام عمله، مؤكدا دعم الجامعة ومساندته لها لإثبات كفاءة وتميزه العلمي ، مطالبا إياه ببذل الجهد والعمل خلال مسيرة العمل الأكاديمي الجامعي، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولسرعة الاستجابة والدعم لإنهاء أزمة الطالب يوسف.

مرض الألبينو، المعروف أيضًا بـ المهق أو البرص، هو اضطراب وراثي نادر يتميز بنقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين. يؤدي غياب الميلانين إلى شحوب البشرة والشعر، وقد تكون العيون وردية أو رمادية شاحبة

فى المقابل قدم "يوسف"، الشكر للدكتور حسان النعماني لدوره الهام في إنهاء أزمته وتسهيل كافة الإجراءات، الخاصة بتعيينه، وحسن الاستقبال،، واعدا ً بأن يبذل قصارى جهده لتحقيق حلمه واستكمال مسيرته العلمية الأكاديمية وتحقيق حلم والديه .

وشهد الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، استقبال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة للطالب بعد تسلمه العمل معيدًا بالكلية، معربًا عن شكره لمساعدة رئيس الجامعة للطلاب والطالبات وكافة منسوبي الجامعة.

وجدير بالذكر أن رئيس الجامعة كان أصدر قرارًا بتعيين يوسف معيدًا اعتبارًا من القرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، بعد أن كان من بين عشرين معيدًا تم اختيارهم بناءً على الترتيب الأكاديمي.