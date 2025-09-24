إعلان

رفع طوارئ ووقف الإجازات.. الإسكندرية تتأهب لهطول أمطار اليوم

كتب : مصراوي

12:08 م 24/09/2025

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة والسواحل الشمالية، اليوم الأربعاء، لهطول أمطار.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا ً على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تضمنت خطة الطوارئ نشر سيارات ومعدات الصرف الصحي بمختلف الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية منذ الساعة السابعة صباحًا.

وأشارت إلى وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة، ووقف الإجازات وبدل الراحات، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير شنايش الأمطار والمطابق ورفع كفاءة السيارات والمعدات.

وأكدت شركة الصرف الصحي تخصيص رقم الخط الساخن 175 لتلقي أي بلاغات من المواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع طوارئ هيئة الأرصاد الجوية

