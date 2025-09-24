إعلان

بالصور- خروج عربة قطار غلال عن القضبان بكوم أبوراضي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:58 ص 24/09/2025
    خروج عربة قطار عن القضبان (3)
    خروج عربة قطار عن القضبان (2)

بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت صوامع القمح بمنطقة كوم أبوراضي التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، حادث خروج عربة من قطار نقل الغلال عن قضبان السكك الحديدية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بخروج عربة من قطار الصوامع عن القضبان بمنطقة كوم أبوراضي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، لرفع العربة وإعادة الحركة لطبيعتها.

وتمكنت فرق السكة الحديد من سحب 13 عربة من القطار من على شريط السكة الحديد، فيما جرى استدعاء ونش من القاهرة وآخر من محطة الواسطى؛ لاستكمال رفع وسحب 11 عربة أخرى، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة.

