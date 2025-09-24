بالصور- خروج عربة قطار غلال عن القضبان بكوم أبوراضي في بني سويف

الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح أول مستشفى مجاني لسرطان الأطفال في الصعيد

بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت صوامع القمح بمنطقة كوم أبوراضي التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، حادث خروج عربة من قطار نقل الغلال عن قضبان السكك الحديدية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بخروج عربة من قطار الصوامع عن القضبان بمنطقة كوم أبوراضي، فجرى التوجيه بسرعة انتقال الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، لرفع العربة وإعادة الحركة لطبيعتها.

وتمكنت فرق السكة الحديد من سحب 13 عربة من القطار من على شريط السكة الحديد، فيما جرى استدعاء ونش من القاهرة وآخر من محطة الواسطى؛ لاستكمال رفع وسحب 11 عربة أخرى، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة.