الإعدام شنقًا لعامل قتل شابًا في ديروط للاستيلاء على أمواله

أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا لعامل، لإدانته بقتل شاب عمدًا بمركز ديروط، بهدف الاستيلاء على أمواله بعدما استدرجه إلى طريق فرعي بحجة شراء قطعة سلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وراضي محمود أحمد.

وتعود وقائع القضية رقم 11077 لسنة 2025 جنايات مركز ديروط، إلى بلاغ تلقته الشرطة بالعثور على جثة الشاب "إسلام . ع . أ" ملقاة على جانب الطريق بقرية الحوطا الشرقية ومصابة بطلقات نارية.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي أن المتهم "صبري . م . ط"، البالغ من العمر 18 عامًا، اتفق مع المجني عليه على بيع سلاح، ثم استدرجه لمنطقة نائية وأطلق عليه الرصاص ليسرق المبلغ المالي الذي كان بحوزته.