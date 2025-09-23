وزيرة التنمية المحلية توجه برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمدينة

مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك ووفدًا برلمانيًا لتعزيز التعاون -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة دهب، لمتابعة مدى كفاءتها وجاهزيتها لمجابهة الطوارئ، وذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرت وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء بجنوب سيناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية رفع كفاءة المعدات والمركبات وتحسين جاهزيتها لخدمة المواطنين.

وأكدت على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ على عمرها التشغيلي، والتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتكهين السيارات المتهالكة، ووضع نظام متابعة للتشغيل وخطوط السير والصيانة، وتنفيذ حملات لرفع الإشغالات، ومتابعة المتغيرات المكانية وإزالة المخالفات.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة خدمات المواطنين بمدينة دهب، وأكد على سرعة إنجاز ملفات المواطنين في التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة، وتذليل أي عقبات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية المحددة لكل طلبات المواطنين، والتعامل الفوري مع الشكاوى المتأخرة ومحاسبة المقصرين.، والتيسير على المواطنين داخل المركز التكنولوجي، وتوفير خدمات سريعة وفعالة.