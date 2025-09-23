مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك ووفدًا برلمانيًا لتعزيز التعاون -صور

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم معرض بيع السلع والمنتجات الغذائية الدائم بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، خلال جولة مفاجئة للتأكد من توافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ خلال جولته منفذ بيع الخضار والفاكهة المجاور للمعرض بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بمكتب المحافظ .

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث استمع إلى آرائهم حول جودة السلع وأسعارها، واستمع كذلك إلى شكاوى بعضهم بشأن تقسيم الخطوط، مؤكدًا أنه يتابع هذه القضية بشكل شخصي لضمان انضباط الخدمة المقدمة.

وشدد "مرزوق" على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح في جميع المنافذ، والتزام القائمين على المعرض بطرح المنتجات بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي، بما يحقق التنافس ويساهم في خفض الأسعار لصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لضبط أي مخالفات، قائلاً: "لا تهاون مع تقسيم الخطوط أو أي محاولات للإضرار بحقوق المواطنين، والإجراءات المشددة تنتظر المخالفين."

وأوضح "مرزوق" أن الهدف من هذه الجولات هو رفع المعاناة عن المواطنين، وتقديم خدمة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

يذكر أن المرض الدائم قد شهد اليوم طرح الأسماك ب بأسعار مخفضة، حيث سجل سعر بلطي أسوان كبير الكيلو 80 جنيهًا - شبار آمون وسط الكيلو 50 جنيهًا - قشر بياض الكيلو 100 جنيه بدل 160 جنيهًا.