الإسكندرية تودع فارسها الصغير.. وفاة لاعب الكونغ فو مالك إبراهيم

الإسكندرية – محمد البدري:

غَيَّبَ الموت لاعب الكونغ فو مالك إبراهيم عبد المنعم، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن في الأوساط الرياضية التي نعته بكلمات مؤثرة.

ونعت منطقة الإسكندرية للووشو كونغ فو عبر صفحتها الرسمية وفاة اللاعب، مؤكدةً أن الفقيد كان مثالًا للبطولة والانضباط، داعيةً له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كما نعى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى، اللاعب الراحل، مشيدًا بمسيرته الرياضية ومكانته بين زملائه ومدربيه، ومؤكدًا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للعبة.

من جهتها، عبّرت أكاديمية سباير الرياضية المنتمي إليها اللاعب، عن حزنها العميق، ووصفت مالك بأنه "فارسها الصغير" الذي واجه المرض بشجاعة، تاركًا خلفه ذكرى لا تُنسى وابتسامة لا تغيب.

ولم تُعلن الأسرة حتى الآن تفاصيل العزاء، فيما تواصلت رسائل التعزية من زملائه ومدربيه ومحبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن رحيله ترك فراغًا كبيرًا في قلوبهم.