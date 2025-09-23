محافظ بورسعيد يوجه بتوزيع 50 شنطة مدرسية وتوفير 100 مروحة -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:



تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس بحي الضواحي، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.



ووجه المحافظ، خلال جولته على عدد من المدارس بتوفير 100 مروحة داخل الفصول، بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما وجه بتوزيع 50 شنطة مدرسية على طلاب مدرسة عاطف السادات الابتدائية.



واستجاب محافظ بورسعيد لمطالب عدد من أولياء الأمور بفتح مداخل مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية من الاتجاهين.