إعلان

محافظ بورسعيد يوجه بتوزيع 50 شنطة مدرسية وتوفير 100 مروحة -صور

كتب : مصراوي

11:13 ص 23/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    توزيع 50 شنطة مدرسية (4)
  • عرض 6 صورة
    توزيع 50 شنطة مدرسية (5)
  • عرض 6 صورة
    توزيع 50 شنطة مدرسية (6)
  • عرض 6 صورة
    توزيع 50 شنطة مدرسية (3)
  • عرض 6 صورة
    توزيع 50 شنطة مدرسية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:


تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس بحي الضواحي، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.


ووجه المحافظ، خلال جولته على عدد من المدارس بتوفير 100 مروحة داخل الفصول، بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما وجه بتوزيع 50 شنطة مدرسية على طلاب مدرسة عاطف السادات الابتدائية.


واستجاب محافظ بورسعيد لمطالب عدد من أولياء الأمور بفتح مداخل مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية من الاتجاهين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ بورسعيد 50 شنطة مدرسية اللواء أركان حرب محب حبشي العملية التعليمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد