قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت جامعة جنوب الوادي الأهلية انتظام الدراسة للعام الجامعي 2025/2026 بمختلف البرامج الأكاديمية، وسط أجواء من الجدية والانضباط، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي، وبإشراف مديري البرامج المختلفة.

قام الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، بجولة تفقدية شملت القاعات الدراسية والمعامل، لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

أكد الدكتور محمد إسماعيل أن الجامعة حرصت على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات التفاعلية، إلى جانب توفير مكتبات ومختبرات مجهزة ودعم لوجستي كامل يواكب متطلبات العصر.

وأشار النائب الأكاديمي إلى أن الجامعة وفرت بيئة تعليمية متكاملة تشمل الدعم الأكاديمي المستمر، إلى جانب برامج إرشادية وتوجيهية وأنشطة عملية، بهدف تعزيز ثقافة الجدية والانضباط وتشجيع الطلاب على التفوق في مختلف المجالات.

وأضاف إسماعيل أن الجامعة تسعى من خلال جهودها إلى إعداد كوادر متميزة قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويعكس رؤية الجامعة الطموحة في تقديم تعليم عالي الجودة يسهم في خدمة المجتمع ويلبي متطلبات سوق العمل.