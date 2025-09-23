إعلان

مصرع زوجين وإصابة نجلهما إثر انقلاب سيارة في البحيرة- صور

كتب : مصراوي

02:07 ص 23/09/2025
البحيرة- أحمد نصرة:

لقي زوجان مصرعهما، بينما أصيب طفلهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي دتخل ترعة كوبري المهندس على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور، في محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة وفاة "أميرة محمد فتح الله السيد"، 29 عاما، و"محمد علي عبدالعال"، 40 عاما، مقيمين مركز المحمودية، فيما أصيب طفلهما "علي محمد علي"، 10 أعوام.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

