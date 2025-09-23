مصرع زوجين وإصابة نجلهما إثر انقلاب سيارة في البحيرة- صور

قنصل الصين بالإسكندرية: العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها (صور)



البحيرة- أحمد نصرة:

لقي زوجان مصرعهما، بينما أصيب طفلهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي دتخل ترعة كوبري المهندس على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور، في محافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة وفاة "أميرة محمد فتح الله السيد"، 29 عاما، و"محمد علي عبدالعال"، 40 عاما، مقيمين مركز المحمودية، فيما أصيب طفلهما "علي محمد علي"، 10 أعوام.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.