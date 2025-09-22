إعلان

بعد تعذيب وحشي من مدمن.. إيداع "طفل الدخيلة" في دار رعاية بالإسكندرية

كتب : مصراوي

03:10 م 22/09/2025

تعذيب طفل ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام، إيداع طفل واقعة التعذيب على يد زوج والدته بإحدى دور الرعاية، لتلقي الرعاية اللازمة.

وكان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا من الأهالي أفاد بسماعهم صرخات استغاثة متكررة للطفل "ح.ح.ر" (5 سنوات) من شقة والدته، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ص" (عاطل) اعتاد تعذيب الطفل بالضرب المبرح، وحرقه في أماكن متفرقة من جسده مستخدمًا "ملعقة"، بينما كانت والدة الطفل "هـ.ح" (ربة منزل) على علم كامل بما يحدث، ولم تمنع تلك الانتهاكات.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي من متعاطي مخدر "الآيس"، وكان يرتكب جريمته تحت تأثير المواد المخدرة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة زوج الأم على كمية من المواد المخدرة. وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفل على الطب الشرعي وإيداعه دار رعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعذيب طفل الإسكندرية نيابة الدخيلة دور الرعاية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة