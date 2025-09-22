بعد تعذيب وحشي من مدمن.. إيداع "طفل الدخيلة" في دار رعاية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام، إيداع طفل واقعة التعذيب على يد زوج والدته بإحدى دور الرعاية، لتلقي الرعاية اللازمة.

وكان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا من الأهالي أفاد بسماعهم صرخات استغاثة متكررة للطفل "ح.ح.ر" (5 سنوات) من شقة والدته، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ص" (عاطل) اعتاد تعذيب الطفل بالضرب المبرح، وحرقه في أماكن متفرقة من جسده مستخدمًا "ملعقة"، بينما كانت والدة الطفل "هـ.ح" (ربة منزل) على علم كامل بما يحدث، ولم تمنع تلك الانتهاكات.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي من متعاطي مخدر "الآيس"، وكان يرتكب جريمته تحت تأثير المواد المخدرة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة زوج الأم على كمية من المواد المخدرة. وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفل على الطب الشرعي وإيداعه دار رعاية.