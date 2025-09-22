محافظ أسوان: انتهاء حصر الوحدات الإيجارية للتطبيق قانون الإيجار الجديد

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، انتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

ووجه كمال إلى عقد اجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل، لتسليم محاضر اللجان الفرعية بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية بتحقيق مصلحة المواطن، حيث إن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أى طرف، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر، ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية، فضلاً عن حماية حقوق جميع الأطراف، ولن تسمح مطلقاً بوقوع أي ضرر، وأن التطبيق سيتم وفقاً لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعى.