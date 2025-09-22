مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف





بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، في حادث انقلاب سيارة نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين مركز سمسطا اتجاه القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عماد ك. خ. م." 55 عامًا، مقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.