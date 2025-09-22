إعلان

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

كتب : مصراوي

01:50 م 22/09/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، في حادث انقلاب سيارة نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين مركز سمسطا اتجاه القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عماد ك. خ. م." 55 عامًا، مقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة نقل حادث انقلاب سيارات الإسعاف

