

كتب - محمد البدري:

حررت مهندسة محضرًا رسميًا بتعرضها لهجوم كلب شرس مملوك لعصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، وزوجته، على شاطئ إحدى القرى السياحية بمدينة العلمين، ما تسبب في إصابتها.

وتضمن المحضر الذي حمل رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين، بأنه أثناء تواجد المهندسة على الشاطئ، حيث تصادف وجود زوجة الحضري وهي تمسك بيدها كلبًا ضخمًا من نوع شرس، بينما كانت منشغلة بالحديث في الهاتف، أفلت الكلب من بين يديها دون أن تنتبه، وانقض على المهندسة، محدثًا بها عدة إصابات في اليد والذراع.

وذكرت الشاكية في أقوالها أنها شاهدت الكابتن عصام الحضري يحاول تخليصها من هجوم الكلب وجذبه من عليها، بعد أن تسبب في إصابتها بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لحقن بمصل السعار ومعالجة الجروح.

وبعد تحسن حالتها، توجهت إلى قسم شرطة العلمين لتحرير محضر بالواقعة، متهمة الحضري وزوجته بالإهمال والتسبب في إصابتها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعاء الأطراف لسماع أقوالهم.