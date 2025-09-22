للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادات التأمين الصحي بدكرنس (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، عيادة دكرنس للتأمين الصحي، للمرة الثانية عقب الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي، للتأكد من تنفيذ توجيهاته بشأن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان انتظام سير العمل.

وأكد المحافظ خلال جولته على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تلبية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، تأكيدًا على حرص الأجهزة التنفيذية على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وشدد اللواء مرزوق على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض، مدير التأمين الصحي بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على جميع عيادات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة، والعمل الفوري على إزالة أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين واستكمال أي نقص في الأدوية على الفور.

وتفقد المحافظ عددًا من العيادات الداخلية والصيدلية، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية وعدم وجود نواقص، كما حرص على الاستماع إلى ملاحظات ومطالب عدد من المواطنين المتواجدين، مؤكدًا حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.