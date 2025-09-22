مصرع مُسن في حريق هائل بمنزله بقرية الرمالي بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي رجل مسن يبلغ من العمر 75 عامًا مصرعه، مساء أمس الأحد؛ إثر اندلاع حريق هائل داخل منزله بقرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بعد أن التهمت النيران محتويات المنزل بالكامل.

انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وفاة مالك المنزل، حيث جرى نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرّف النيابة العامة التي باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، كما وصلت سيارات الإسعاف في محاولة لإنقاذ المسن، إلا أن النيران كانت أسرع من محاولات الأهالي ورجال الإطفاء.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الرمالي، الذين ينتظرون إنهاء الإجراءات القانونية لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.