مصرع شاب وإصابة 3 في انقلاب سيارة بالدقهلية

12:38 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

الدقهلية - رامي محمود

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون، جميعهم في الـ 19 من عمرهم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق نبروه أمام قرية كفر الجنينة بمحافظة الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد تلقت إخطارًا بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد مصطفى عز الدين (19 عامًا)، وإصابة كل من أحمد محمد السيد المنير، ومحمد مهند، ومحمد مصلح (19 عامًا).

وجرى نقل جثمان المتوفى وأحد المصابين إلى مستشفى نبروه، بينما نُقل المصابان الآخران إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لخطورة حالتهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة حادث سير نبروه الدقهلية
