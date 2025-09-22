صرخ وسقط غارقًا بدمائه.. طعنته بعد 3 أشهر من الزواج في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بطعنات خطيرة على يد زوجته في قرية الشبانات بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب عدم إعدادها الطعام له بعد عودته من العمل.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الزوجين لم يمضِ على زواجهما سوى ثلاثة أشهر. ووقعت الحادثة عندما عاد الزوج، ويدعى محمد فؤاد (25 عامًا)، من عمله ليجد أن زوجته، سارة.س (25 عامًا)، لم تجهز الطعام، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامها بطعنه بسكين المطبخ.

على إثر صرخات الزوج، هرع الجيران إلى المنزل ليجدوه غارقًا في دمائه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج في العناية المركزة وحالته حرجة.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم ومباشرة التحقيقات.