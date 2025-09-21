الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام، التحقيق في واقعة تعذيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات على يد زوج والدته، وبعلم الأم ومشاركتها.

وكان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى إخطارًا من الأهالي يفيد بسماعهم صرخات استغاثة متكررة للطفل "ح.ح.ر" (5 سنوات) من شقة والدته، فتوجهت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ص"، وهو عاطل، اعتاد التعدي بالضرب المبرح على الطفل وحرقه في أماكن متفرقة من جسده مستخدمًا "ملعقة"، وأن والدة الطفل، المتهمة "ه.ح" (ربة منزل)، كانت على علم كامل بتلك الممارسات.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي من متعاطي مخدر "الآيس" وكان يرتكب جريمته تحت تأثير المواد المخدرة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة زوج الأم على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات وعرض الطفل على الطب الشرعي.