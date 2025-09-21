الفرافرة تعلن موعد مقابلات دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالوادي الجديد عن عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمقر الوحدة.

وقال اللواء ياسر كمال، رئيس المركز، إن الدورة تُعقد بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، وتهدف إلى تأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل في أحد أهم مجالات المستقبل.

ودعا رئيس المركز الشباب الذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم سابقًا إلى الحضور في نفس الموعد، مصطحبين معهم صورًا من المؤهل الدراسي والرقم القومي وموقف التجنيد أو الخدمة العامة.