إعلان

الفرافرة تعلن موعد مقابلات دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة

07:29 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالوادي الجديد عن عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمقر الوحدة.

وقال اللواء ياسر كمال، رئيس المركز، إن الدورة تُعقد بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، وتهدف إلى تأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل في أحد أهم مجالات المستقبل.

ودعا رئيس المركز الشباب الذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم سابقًا إلى الحضور في نفس الموعد، مصطحبين معهم صورًا من المؤهل الدراسي والرقم القومي وموقف التجنيد أو الخدمة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوحدة المحلية لمركز الفرافرة الوادي الجديد دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة