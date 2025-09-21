فصل طالب ثانوي بالقليوبية لتجاوزه في طابور الصباح

قررت إدارة مدرسة نجيب محفوظ الرسمية للغات بشبرا الخيمة، اليوم الأحد، فصل طالب بالصف الأول الثانوي، بسبب سلوكه غير اللائق تجاه مدير المدرسة خلال طابور الصباح.

وبحسب محضر إثبات الحالة الذي حررته المدرسة، فإن الطالب تلفظ بألفاظ غير لائقة ووجه إشارات بيده بطريقة غير مقبولة أمام المعلمين والطلاب عقب انتهاء الطابور.

وأكدت إدارة المدرسة أن القرار يأتي في إطار حرصها على فرض الانضباط والحفاظ على القيم التربوية داخل الحرم المدرسي، وعدم التهاون مع أي سلوكيات خارجة.