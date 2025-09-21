إعلان

أطفال رشقوا القطار بالحجارة.. طوبة تصيب طفلًا بكسر في الجمجمة بالمنوفية

05:20 م الأحد 21 سبتمبر 2025

طوبة تصيب طفلًا بكسر في الجمجمة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تحولت رحلة أسرية للطفل عادل إسلام، البالغ من العمر 11 عامًا، إلى مأساة، بعدما أصيب إصابة خطيرة إثر سقوط "طوبة" طائشة على رأسه أثناء مروره بقطار أعلى كوبري البساتين بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كان الطفل عائدًا من رحلة عائلية بمحافظة الإسكندرية قبل يوم واحد من بدء الدراسة، وأثناء مرور القطار فوجئ الركاب بإلقاء أطفال مجهولين الهوية بالحجارة على العربات، لتستقر إحداها مباشرة في رأس "عادل"، مسببة كسرًا بالجمجمة، وتهتكًا بالفك السفلي، وجرحًا عميقًا بالعين.

جرى نقل الطفل بسرعة إلى مستشفى خاص بالمنوفية، إذ خضع لعملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته، وسط حالة من القلق والحزن التي خيمت على أسرته.

وطالب والد الطفل بسرعة ضبط المتورطين ومحاسبتهم، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة المتكررة التي تهدد حياة المواطنين يوميًا.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

