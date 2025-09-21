تستوعب 4000 طالب.. محافظ الإسكندرية يفتتح مدرسة الشهيد أحمد شيبوب- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مدرسة الشهيد أحمد حمدي شيبوب الابتدائية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة التي جرت بالتعاون مع المجتمع المدني.

وتستوعب المدرسة نحو 4000 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، وجرى تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد المحافظ خلال تفقد المدرسة أن كافة أجهزة الدولة استعدت مبكرًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

وأشار إلى أن مدرسة الشهيد أحمد شيبوب تمثل نموذجًا حيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث ساهم في إنجاز المشروع عدة جهات في إطار شراكة فعّالة تهدف إلى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المشروعات القومية الكبرى لم تعد تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل باتت تركز أيضًا على تحسين جودة التعليم والنهوض بالخدمات المجتمعية، مشيرًا إلى أن افتتاح هذه المدرسة يُعد نموذجًا واضحًا لهذا النهج المتكامل.

وفي سياق متصل، تطرق المحافظ إلى مستجدات مشروع مترو أبو قير الجاري تنفيذه حاليًا، منوهًا أنه سيساهم في نقل نحو 80 ألف راكب في الساعة، ما يخفف من الازدحام المروري ويُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل داخل المحافظة.

وأضاف خالد، أن ما تشهده محافظة الإسكندرية حاليًا من إنجازات في قطاعات التعليم، والنقل، والصحة، يعكس التزام الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل.