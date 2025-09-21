محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

الشرقية ياسمين عزت

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم أعمال إنشاء مستشفى السلام الجامعي بمدينة الزقازيق، والمقام على مساحة 21,766 مترًا مربعًا، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

رافقهما خلال الجولة الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

واستمع المحافظ ورئيس الجامعة إلى عرض تفصيلي من الدكتور وديد وليم، المشرف العام على مشروعات الجامعة، أوضح خلاله أن المستشفى يضم 232 سريرًا منها 210 إقامة و22 نوعي، و10 عيادات خارجية، و6 معامل، و4 غرف أشعة، و10 غرف عمليات، إضافة إلى غرفة ولادة قيصرية، وعناية مركزة بطاقة 15 سريرًا. كما يشمل المشروع إنشاء مستشفى للرمد الجامعي بسعة 10 أسرة و6 عيادات و4 غرف عمليات و6 قاعات تدريس.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم الدعم الكامل للجامعة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية، مشيدًا بما تشهده من إنجازات في مختلف المجالات الأكاديمية والصحية والخدمية. فيما شدد رئيس الجامعة على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التنفيذ، وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، لتكون بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب التطورات في الرعاية الصحية.