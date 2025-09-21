إعلان

المتهم ابن أخته.. أحمد شيبة يتنازل عن محضر سرقة شقته في الإسكندرية

03:15 م الأحد 21 سبتمبر 2025

المطرب الشعبي احمد شيبة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تنازل المطرب الشعبي أحمد شيبة عن محضر واقعة سرقة شقته بمنطقة بيانكى بحي العجمي في الإسكندرية، وذلك بعد استرجاع كافة المسروقات، والمتهم بارتكابها ابن شقيقته وشقيقته وفتاة.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقي بلاغا يفيد سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي بحي العجمي غربي الإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات سرقة 800 ألف جنيه مصري و5 آلاف دولار أمريكي و825 درهمً إماراتيًا وألف ليرة لبنانية و145 دينار تونسي و100 يورو، فضلا عن مشغولات ذهبية.

وتبين أن المتهم الأول في الواقعة، ابن شقيقة المطرب أحمد شيبة ويدعى "و"، وشقيقته المتهمة الثانية وتدعى "ج"، وصديقتهما المتهمة الثالثة "م" هم وراء ارتكاب الواقعة.

ووفقًا للتحقيقات خطط المتهم الأول لسرقة شقة خاله منذ شهر تقريبًا ونفذ جريمته بالاتفاق مع المتهمين الآخرين بعدما تأكد من تواجده خارج الإسكندرية في الساحل الشمالي وأخفى المسروقات لدى شقيقته المتهمة الثانية.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية في تحديد مرتكبي الواقعة والقبض عليهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشر المستشار مصطفي العيسوي، وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة.

واقعة سرقة محافظة الإسكندرية أحمد شيبة قسم شرطة الدخيلة
