أسيوط ـ محمود عجمي:

قاد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان القناطر بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين السيولة المرورية وتخفيف الزحام، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والطلاب والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وشهدت الحملة، التي شارك فيها عيون إبراهيم رئيس حي شرق ونوابه ومسؤولو الإشغالات بالحي، إزالة الأكشاك العشوائية والـ"فاترينات" غير المرخصة المقامة داخل الحديقة الوسطى للميدان، والتي تبين مخالفتها للقانون من خلال سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة العامة واستخدام وصلات مياه غير شرعية، ما يُعد تعديًا صريحًا على المرافق العامة وحقوق المواطنين.

وأكد المحافظ خلال متابعته الميدانية أن الدولة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال التعدي على أملاكها أو الإضرار بمرافقها الحيوية، مشددًا على أن الحملات مستمرة ولن تقتصر على حي أو مركز بعينه، بل ستشمل جميع المناطق تباعًا، لضمان ردع المخالفين ومنع عودة المظاهر العشوائية، وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع.

وفي السياق ذاته، وجّه اللواء هشام أبو النصر رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني وتنفيذ حملات دورية لرصد أي إشغالات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة لإعادة الانضباط إلى الميادين والشوارع الرئيسية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.