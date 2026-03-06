40 عامًا من الصمود.. لغز أيقونة تمثال "أم السيد" بشرم الشيخ (صور)

أدلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، بصوته، اليوم الجمعة، في جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين، والتي يتنافس فيها كل من الدكتور رمضان عبد العال والدكتور محمد الجوهري لحسم منصب النقيب بعد الجولة الأولى.

ترحيب من لجنة الانتخابات

ورحب المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بـ نيافة الأنبا تادرس فور وصوله، مؤكدًا أن وجوده يحظى بتقدير كبير بين أعضاء الجمعية العمومية، نظرًا لمكانته الدينية والمهنية، كونه مهندسًا وشيخ مهندسي بورسعيد.

دعوة للمشاركة والالتزام بالحياد

وأكد الأنبا تادرس حرصه الدائم على البقاء على الحياد في جميع الانتخابات، سواء النقابية أو المحلية، داعيًا جميع المهندسين إلى المشاركة الفاعلة في عملية التصويت.

كما أشاد بحسن التنظيم داخل مقر النقابة، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص القائمين على العملية الانتخابية على إتمامها بطريقة نزيهة ومنضبطة.

تأمين مكثف وتنظيم نقل المهندسين

شهد مقر نقابة المهندسين تواجدًا مكثفًا من الضباط والقوات المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، لضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، كما تم توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من عدة أحياء لتسهيل وصولهم والمشاركة في التصويت.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء من الانضباط والالتزام بالإجراءات التنظيمية.