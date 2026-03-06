إعلان

واشنطن: عودة نحو 24 ألف أمريكي من الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران

كتب : وكالات

06:59 م 06/03/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ما يقرب من 24 ألف مواطن أمريكي عادوا إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، والتي أثارت ردود فعل إيرانية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة، يوم الجمعة، أن الغالبية العظمى من هؤلاء المواطنين عادوا عبر رحلات تجارية بشكل مستقل، بينما نظمت الحكومة الأمريكية رحلات طيران عارض لنقل الأمريكيين الذين طلبوا المساعدة لمغادرة المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن عدة رحلات جوية أعادت مئات الأمريكيين إلى الولايات المتحدة بأمان، مشيرة إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات إضافية خلال الأيام المقبلة عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

كما جددت وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين الأمريكيين الموجودين في البحرين وإسرائيل والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تعبئة نموذج طلب المساعدة في حالات الأزمات للحصول على معلومات بشأن خيارات المغادرة المتاحة.

