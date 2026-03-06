إعلان

إصابة 8 جنود إسرائيليين في هجوم صاروخي لحزب الله

كتب : محمد جعفر

06:41 م 06/03/2026 تعديل في 06:57 م

اطلاق صاروخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 8 من جنوده جراء صاروخ أطلقه حزب الله باتجاه موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية.

وأفادت الجهات الطبية الإسرائيلية بأن 4 من الجنود المصابين حالتهم خطيرة، فيما يعاني جندي واحد من إصابة متوسطة، بينما تعرض باقي الجنود لإصابات طفيفة.

ومن بين المصابين نجل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حيث أصيب بجروح طفيفة.

وفي السياق ذاته، ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، رجّح مسؤولون إسرائيليون أن يوسّع حزب الله نطاق هجماته خلال الفترة المقبلة، بعد أن كثّف بالفعل إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه البلدات الواقعة شمال إسرائيل، وفي بعض الأحيان امتدت الضربات إلى مناطق أبعد جنوبًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج ترامب وحرب إيران حادث صاروخ حزب الله حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إيران إلى "استسلام غير مشروط".. ويستبعد التفاوض لإنهاء الصراع
7 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

7 معلومات عن ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة

"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

"ولعت فيها".. كواليس مقتل رضيعة على يد والدتها بالشرقية
"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم
رياضة محلية

"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري قبل مباراة اليوم
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخاً
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 70 صاروخاً

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان