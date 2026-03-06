أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 8 من جنوده جراء صاروخ أطلقه حزب الله باتجاه موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية.

وأفادت الجهات الطبية الإسرائيلية بأن 4 من الجنود المصابين حالتهم خطيرة، فيما يعاني جندي واحد من إصابة متوسطة، بينما تعرض باقي الجنود لإصابات طفيفة.

ومن بين المصابين نجل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حيث أصيب بجروح طفيفة.

وفي السياق ذاته، ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، رجّح مسؤولون إسرائيليون أن يوسّع حزب الله نطاق هجماته خلال الفترة المقبلة، بعد أن كثّف بالفعل إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه البلدات الواقعة شمال إسرائيل، وفي بعض الأحيان امتدت الضربات إلى مناطق أبعد جنوبًا.