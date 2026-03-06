أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تحرير 63 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال 21 حملة تفتيشية مكبرة جرى تنفيذها على مدار الأيام الماضية، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وإحكام السيطرة على السلع المتداولة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين في الوادي الجديد، إن الحملات التموينية نُفذت خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس 2026، واستهدفت المرور على 164 منشأة تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام العمل داخل المنافذ، وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة للمواطنين.

وأضافت أن الحملات التموينية تأتي ضمن تحركات رقابية مكثفة تنفذها المديرية خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الأسواق والمخابز، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة البيع والتداول، ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تمس جودة السلع المعروضة.

وأسفرت الحملات، بحسب بيان مديرية التموين، عن تحرير 50 مخالفة في أسواق الجملة والتجزئة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع منتهية الصلاحية، وضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات الرقابية المنظمة لتداول السلع.

كما جرى تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن مخالفات مرتبطة بالنظافة العامة، وهي مخالفات تمس بشكل مباشر جودة المنتج المقدم للمواطنين ومدى الالتزام بالمعايير المقررة داخل المخابز.

وأكدت مدير مديرية التموين أن الأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وأحيلت الوقائع إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا، مشددة على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ في مختلف أنحاء المحافظة.